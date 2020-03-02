محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن مرحلة ما بعد بريكست

أعلنت مصادر أوروبية اليوم أن المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه بدأ لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد فروست ليطلقا رسمياً المفاوضات بين لندن وبروكسل حول مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أوروبي قوله: أن اللقاء ستليه جولة أولى من المفاوضات بين الجانبين البريطاني والأوروبي على أن تنتهي الخميس القادم.

وبدأت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد مرور أكثر من شهر على خروج بريطانيا من الاتحاد ومن المتوقع أن تختتم بنهاية العام الجاري موعد انتهاء الفترة الانتقالية للمملكة المتحدة والتي تستمر خلالها في تجارتها مع الاتحاد الأوروبي كأي دولة أخرى عضو في الاتحاد دون رسوم أو عراقيل.

ويسعى الجانبان لعقد قمة بينهما في حزيران القادم لاتخاذ قرار حول ما إذا كان من المجدي مواصلة المفاوضات.

طباعة