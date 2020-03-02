الخارجية الفلسطينية: “صفقة القرن” شجعت الاحتلال على تصعيد جرائمه

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على تصعيد جرائمهم بحق الفلسطينيين مطالبة المجتمع الدولي بوقفها وإلزام الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أنه بعد إعلان الإدارة الأمريكية “صفقة القرن” كثف المستوطنون بحماية قوات الاحتلال اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وخاصة في جنوب وجنوب غرب نابلس لإقامة بؤر استيطانية تفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وجنوبها.

ولفتت الخارجية إلى أن تصعيد الاحتلال تنفيذ مخططاته الاستيطانية التوسعية بدعم من الإدارة الأمريكية تحت ستار تنفيذ بنود “صفقة القرن” تحد سافر للشرعية الدولية وقراراتها داعية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومستوطنيه بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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