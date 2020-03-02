حملة لقاح شلل الأطفال تغطي 94% من هدفها

أعلنت وزارة الصحة اليوم نتائج حملة التلقيح الوطنية الأولى للعام الحالي المنفذة بين 16 و20 شباط الفائت بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

وأكد مدير الرعاية الصحية الأولية في الوزارة الدكتور فادي قسيس أنّ الحملة حققت نسبة كبيرة في الوصول إلى 2.6 مليون طفل بنسبة مئوية تعادل 93,9% من هدف الحملة المقرر ب 2.8 مليون طفل، وهذه النسبة تعتبر جيدة وهي الأعلى خلال سنوات الحرب التي شهدتها وتشهدها سورية منذ سنوات وهي تعادل النسب في دول مستقرة لا تعاني من الحرب وتبسط سيطرتها على كل أراضيها.

وأشار قسيس إلى أنّ الوصول إلى هذه النسبة لم يأت من فراغ بجهود عناصر 967 مركزاً صحياً ثابتاً و2336 فريقاً جوالاً عاملين على الأرض في المحافظات وفي بعض المحافظات وصلت نسب التغطية لديهم 111 % نظراً لوجود وافدين في مناطقها كالحسكة وحققت حمص ودير الزور نسبة 110 % ودرعا 108% ودمشق 102%، وقد وصلت فرق التلقيح الجوالة لأول مرة إلى مناطق كان يصعب الوصول إليها في ريف إدلب بعد أن كان يتم تلقيح أطفال المحافظة في حماة وغيرها، وتم تلقيح ما يقارب 5500 طفل داخل أراضي المحافظة فيما لم يتم التمكن من الوصول إلى عدد كبير من الأطفال المستهدفين في المناطق الشمالية الشرقية بسبب الإرهاب.

ولفت قسيس إلى عقد اجتماع قريباً على مستوى المحافظات لمعرفة المناطق التي نسب تغطيتها بالحملة متدنية لمعرفة السبب والصعوبات ووضعها في جدول أعمال، حيث تجرى بعد كل حملة وطنية حملة تحت وطنية يستهدف فيها أطفال المناطق التي لم يتم الوصول إليها لتصبح النسبة 97 % لأن هذا الرقم الوحيد الذي يضمن سورية خالية من وباء شلل الأطفال.

بدوره أوضح مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية الدكتور اسكندر حنا أن برامج تلقيح الأطفال وبرامج اللقاحات الدورية كالحصبة من أقوى البرامج في سورية نظراً لتمكن الكوادر العاملة في هذا المجال والاستراتيجيات التي تضمن وصول اللقاح إلى عدد كبير من الأطفال بما يمكن سورية من تجاوز أي طارىء كما حدث في عامي 2013 و2017 من حالات شلل الأطفال وتمّ القضاء على الوباء في وقت قياسي.

طباعة