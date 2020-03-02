طلبتنا في مصر يدينون العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية

أدان الطلبة السوريون الدارسون في مصر بأشد العبارات همجية النظام التركي الأردوغاني الغاشم واستمرار دعمه للمجموعات الإرهابية المسلحة وعدوانه السافر المباشر على الأراضي السورية مؤكدين أنه يمثل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والقوانين الدولية.

وجاء في بيان صدر عن اتحاد الطلبة في مصر وتلقت سانا نسخة منه اليوم “نطالب المجتمع الدولي بكل مؤسساته باتخاذ كامل الإجراءات الرادعة بوجه العدوان التركي السافر الممنهج وأدواته الإرهابية التي تنشر الفوضى والظلام والفكر المتطرف أينما حلت” مشددا على أن من حق سورية الدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها وتحرير كل ذرة تراب من رجس العدوان والإرهاب وأدواته بكافة الوسائل المشروعة.

وجدد الطلبة في بيانهم دعمهم ووقوفهم الدائم مع جيشهم الوطني وقيادته الذين يسطرون كل يوم أروع ملاحم البطولة والفداء ويتصدون بكل اقتدار لهجمات العدوان التركي الغادر وأدواته الإرهابية مؤكدين ثقتهم بالنصر المؤزر المحتوم على قوى الظلام والإرهاب التي دنست التراب السوري الطاهر.

ووجه الطلبة في بيانهم تحية الإجلال والإكبار لجيشنا الباسل وتضحياته ولأرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب سورية الغالي مجددين العهد على أن يبقوا الجند الأوفياء لوطنهم وقيادته الحكيمة.

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