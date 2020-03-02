لبنانيون: الجيش السوري يسطر ملاحم البطولة بمواجهة العدوان التركي

أكد العديد من الباحثين والأكاديميين اللبنانيين أن الجيش العربي السوري يسطر ملاحم في البطولة في حربه ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة مباشرة من قوات النظام التركي وأن المشروع الإرهابي الأردوغاني الصهيوني قد فشل في تحقيق أهدافه.

ونوّه الباحث في الشؤون العسكرية اللبنانية سمير الحسن في تصريح لمراسل سانا في بيروت اليوم بالإنجازات الميدانية الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة بمواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي والتي تمثلت بتحرير مساحات واسعة من أرياف حلب وإدلب.

وأكد الحسن فشل المشروع التركي والإرهابي في إدلب والمشروع الصهيوني في المنطقة بفضل المعارك البطولية التي خاضها الجيش العربي السوري ضد قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية في إدلب والتي أعادت للأمة العربية الثقة بقدرتها على هزيمة أعدائها.

بدوره أكد الدكتور صادق النابلسي الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية أن التجربة علمتنا أن الجيش العربي السوري سيخرج من هذه المعركة أكثر قوة وصلابة وقدرة على تحرير المزيد من الأراضي مشدداً على أن نظام أردوغان لن يحصد إلا المزيد من التراجعات والخيبات.

من جانبه لفت الباحث اللبناني في العلاقات الدولية رياض عيد الى أن الجيش السوري وحلفاءه في محور المقاومة يسطرون ملاحم بطولية بمواجهة المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي.

ونوه عيد في تصريح مماثل ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته دفاعاً عن سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها مؤكداً أنها كانت ولا تزال القلعة الشامخة في وجه المستعمرين التي ستتحطم عليها أحلام العثماني الصغير وداعميه من دول الغرب والصهاينة.

طباعة