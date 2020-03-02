160 ضبطاً تموينياً خلال شباط في السويداء

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء خلال جولاتها على الأسواق واستجابتها لشكاوى المواطنين الشهر الماضي 160 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وأصحاب مركبات وموزعي غاز منزلي مخالفين.

وأوضح معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء عاصف حيدر في تصريح أن من بين الضبوط المنظمة 122 ضبطاً أحيل للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب مركبات وسرافيس نقل ركاب على خطوط نقل الريف لتقاضي أجور زائدة وتمنع عن أداء خدمة، كما شملت المخالفات محلات تجارية لبيعها مواد غذائية واستهلاكية بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير وتقاضي أجور زائدة ومخالفة في التعليمات والغش بالتعاقد.

ولفت حيدر إلى أن الضبوط شملت كذلك ثلاثة مخابز بريف المحافظة بسبب إنتاج خبز سيء ونقص بالوزن، إضافة إلى تنظيم عدد من الضبوط بحق موزعي الغاز استجابة لشكاوى المواطنين وحرمان ثلاثة منهم في المدينة من شهر إلى ستة أشهر بسبب التمنع عن البيع والتصرف غير المشروع، إضافة لتنظيم ضبط لتوزيع المادة بإحدى القرى كما كان معمولاً سابقاً من دون التقيد بالآلية الجديدة المعتمدة.

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