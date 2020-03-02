إعلان نتائج امتحان التمريض الموحد

أعلن مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج امتحان التمريض الموحد (دورة شباط 2020) لطلاب السنة الرابعة بكليات التمريض في الجامعات السورية الحكومية والخاصة.

وأشار المركز في إعلان له إلى أنه يمكن الإطلاع على النتائج من خلال موقعه الإلكتروني.

وأجرى المركز الامتحان في الثاني والعشرين من شهر شباط الماضي في ثلاثة مراكز امتحانية بجامعات “حلب وتشرين وحماة” حيث تضمن محاور التمريض الباطني والجراحي وتمريض الحالات الحرجة والتمريض النسائي والولادي وتمريض الأطفال وتمريض صحة المجتمع وإدارة التمريض.

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