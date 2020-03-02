إصابة عشرات الفلسطينيين باقتحام مستوطنين إسرائيليين نابلس
أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام مستوطنين إسرائيليين جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.
وأفاد مسؤول ملف مقاومة الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لوكالة “وفا” بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت جبل العرمة وسط إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 23 فلسطينياً بينهم صحفي بجروح و50 آخرين بحالات اختناق.
وأصيب سبعون فلسطينياً يوم الجمعة الماضي من جراء اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين المرابطين في جبل العرمة للتصدي لتهديدات المستوطنين باقتحامه والاستيلاء عليه.