محلج الحسكة ينهي عمليات تسويق الأقطان

أنهى محلج الحسكة عمليات تسويق الأقطان من المحافظات الشرقية الثلاث (الحسكة ودير الزور والرقة) إلى محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بالمحافظات بعد تمديد فترة الاستلام خلال الشهر الماضي.

وأوضح مدير محلج الحسكة المهندس محمود العيشة في تصريح لمراسل سانا أن الكمية النهائية المسوقة عبر المحلج بلغت 62600 طن وذلك منذ بدء عمليات التسويق خلال شهر تشرين الأول الماضي حيث تم تسويقها بشكل كامل إلى محالج المؤسسة العامة للأقطان في محافظتي حمص وحماة، مبيناً أنه تم تمديد فترة التسويق خلال الشهر الماضي بهدف إتاحة الفرصة للفلاحين لاستكمال عمليات تسويق إنتاجهم.

وبين المهندس العيشة أن عمليات صرف قيم الأقطان المسوقة من قبل الفلاحين تتم عن طريق فروع المصرف الزراعي بالمحافظة وبمدة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ التسويق، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان تقوم كذلك بتعويض الفلاحين مصاريف نقل الأقطان وإيصالها إلى المحالج.

يشار إلى أن محلج الحسكة سمح خلال الموسم الحالي بتسويق أقطان محافظتي الرقة ودير الزور عبره للتخفيف عن فلاحي هاتين المحافظتين وضمان تسويق إنتاجهم.

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