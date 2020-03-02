شخصيات عراقية: سورية ستهزم الاحتلال التركي والإرهابيين في إدلب والمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة

أكدت شخصيات سياسية وإعلامية عراقية أن سورية ستهزم الاحتلال التركي والإرهابيين في إدلب والمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة.

وأشار إياد الناصري القيادي في التيار العربي العراقي في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إلى أن المعارك البطولية التي خاضها الجيش العربي السوري ضد قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية في إدلب أعادت للأمة العربية الثقة بقدرتها على هزيمة اعدائها في حال صممت وعملت على ذلك مؤكدا أن النصر النهائي لسورية على الإرهاب بات قريبا نتيجة التلاحم العميق بين الشعب السوري وجيشه وقيادته.

بدوره أدان مقداد البغدادي نائب الأمين العام لحركة التيار القومي العربي العراقي عدوان النظام التركي السافر على الأراضي السورية مؤكدا أنه عدوان ضد الأمة العربية جمعاء.

ولفت إلى أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مجرم يدور في الفلك الصهيوني الأمريكي وأن سياساته أكدت بشكل لا يقبل الشك عدوانيته ضد كل ما هو عربي داعيا إلى مؤازرة سورية في التصدي لهذا العدوان.

من جانبه أكد الكاتب العراقي أحمد الشريفي أن انتصار سورية المحتم على العدوان التركي سيغير معادلة التوازن في المنطقة مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون هناك ارتدادات لهذا الانتصار في تركيا نفسها وقد تؤدي حتى إلى انهيار حزب العدالة والتنمية وزوال حكم أردوغان.

من ناحيته أشار المحلل السياسي العراقي حسين الكناني إلى أن الجيش العربي السوري سيحقق الانتصار وسيحرر كل المناطق السورية من الإرهاب.

كما أكد المحلل السياسي عباس العرداوي أن سورية ستهزم الإرهاب وأدواته وستفشل المشروع الصهيوأمريكي والأردوغاني في المنطقة.

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