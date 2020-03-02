إصابات ووفيات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم

أعلنت السلطات المصرية اليوم اكتشاف حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد لشخص أجنبي دخل إلى البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه تمت إحالته إلى مستشفى العزل وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

كما أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا في العاصمة بغداد ليرتفع بذلك عدد الاصابات إلى 21 إصابة.

إلى ذلك أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ان إندونيسيين اثنين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا داخل البلاد فيما أعلن مسؤول صحي رفيع في تايلاند عن حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43 حالة.

وفي سيئول أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 4212 حالة حتى منتصف الليلة الماضية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية أعلن قطاع الصحة عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في واشنطن لاحد المقيمين بدار للرعاية مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في أمريكا إلى 75 حالة.

وفي روما قالت مصادر صحية إيطالية إن هناك أكثر من 1577 شخصاً مصاباً بفيروس كورونا في البلاد حاليا.

كما أعلنت السلطات الاسترالية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية نيو ساوث ويلز ليرتفع عدد الحالات المصابة في الولاية إلى تسعة أشخاص في حين أعلنت الهند عن إصابتين جديدتين.

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