اختتام بطولة الجمهورية للواعدين بكرة الطاولة

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية بكرة الطاولة للواعدين والواعدات لفئة تحت 12 عاما التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الأسد الرياضية باللاذقية بمشاركة 111 لاعبا ولاعبة من مختلف المحافظات.

ففي منافسات فئة الواعدين التي شارك فيها 61 لاعبا جاء أولا في تصنيف المراكز الثمانية الأولى زيد قطيني وغيث غريب وشكيب الماغوط وإبراهيم شيخ طه وجميعهم من حماة والورد الدمقسي من ريف دمشق ويوسف حمامه من حماة وزياد قبس من دمشق وحسن السلطان من الحسكة.

وحلت أولا في تصنيف المراكز بفئة الواعدات التي شاركت فيها 50 لاعبة بانا جبر من دمشق ثم إباء حلاق وديما عرب من ادلب وشام أسد من حماة وشمس الحمزة من الحسكة وجيما زيتونة من ريف دمشق وهبة معراوي من اللاذقية وحلا حمامة من حماة.

وفي تصريح لـ سانا بين أمين سر اتحاد اللعبة رضا الدمقسي أن هذه البطولة نقطة الانطلاق وحجر الأساس لكشف مواهب واعدة جديدة وسيتم العمل على احتضانها بتجمعات منتخبات وطنية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتطويرها ليكونوا جاهزين للاستحقاقات الخارجية.

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