سياسي مصري: سورية تتصدى لمخططات أردوغان للهيمنة على المنطقة

أكد القيادي الناصري المصري رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان هاني الجزيري أن سورية تتصدى لمخططات رئيس النظام التركي رجب أردوغان للهيمنة على المنطقة كما تصدت للمخططات الأمريكية المشابهة.

وشدد الجزيري في تصريح لمراسل سانا في القاهرة اليوم على أن عدوان قوات أردوغان على الأراضي السورية مماثل لجرائم التنظيمات الإرهابية التي يدعمها نظامه في سورية مشيراً إلى أنها لن تتهاون في مواجهة هذه الاعتداءات وستدحرها كما دحرت الإرهاب.

وبين الجزيري أن سورية أثبتت أنها أقوى من المحاولات البائسة التي يقوم بها أردوغان وستنتصر على الجميع كما انتصرت على الإرهاب صنيعتهم.

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