ظريف: أمريكا تحاول تغطية هزائمها في المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة تحاول تغطية الهزائم التي منيت بها في المنطقة وخروجها من أفغانستان يصب بهذا الإطار.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا” عن ظريف قوله في تغريدة له على “تويتر”: إن المحتلين الأميركيين لم يكن من المفروض أن يهاجموا أفغانستان إطلاقاً لكنهم فعلوا ذلك ومن ثم ألقوا بتداعيات ذلك على عاتق الآخرين، مضيفاً: بعد 19 عاماً من المذلات تقوم أميركا الآن بتجميل هزيمتها.

وشدد ظريف على أن الولايات المتحدة تمثل المشكلة في المنطقة سواء في سورية أو أفغانستان أو العراق أو اليمن وستغادر المنطقة في الوقت الذي ستترك وراءها إرثاً هائلاً من التخبطات.

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