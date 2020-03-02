ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم منتعشا من تراجع حاد للمعادن النفيسة في الجلسة السابقة.
وذكرت “رويترز” أن السعر الفوري للذهب سجل ارتفاعاً بنسبة 2ر1 بالمئة إلى 99ر1603 دولارات للأوقية “الأونصة”.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 5ر2بالمئة لتسجل 20ر1605 دولارات.
كما صعد البلاديوم 9ر1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 44ر2642 دولاراً للأوقية بعد أن فقد ما يصل إلى 13 بالمئة أمس في أكبر تراجعاته بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ الأزمة المالية في 2008.
وزاد البلاتين 7ر1 بالمئة إلى 48ر878 دولاراً في حين ارتفعت الفضة 1ر2 بالمئة مسجلة 01ر17 دولاراً بعد أن هبط كلا المعدنين إلى أدنى مستوياتهما في نحو ستة أشهر خلال الجلسة السابقة.