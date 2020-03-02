بوتين: روسيا لا تنوي خوض حرب ضد أحد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تنوي خوض حرب ضد أحد لكنها في الوقت نفسه تخلق الظروف التي تثني الدول الأخرى عن التفكير بشن حرب عليها.

وقال بوتين في حلقة جديدة من برنامج”20″ سؤالاً لفلاديمير بوتين لوكالة “تاس” نشرت اليوم لا ننوي خوض حرب ضد أحد لكننا نعمل على تهيئة ظروف في مجال الدفاع كفيلة بألا يخطر ببال أحد حتى التفكير في شن حرب علينا.

وأكد بوتين أنه مستعد لإجراء مناقشات مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب وأي شخص آخر بشأن مصير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية “ستارت الجديدة”، مبيناً أن رفض تمديد هذه المعاهدة التي تنتهي العام المقبل سيكون خطأ وموسكو مستعدة لتمديدها.

ورداً على سؤال حول عدم رغبة الولايات المتحدة في الموافقة على تمديد المعاهدة قال بوتين: إن ذلك ربما كان بسبب الطريقة التي فسرت بها واشنطن الأمن وطرق الحفاظ عليه.

وأوضح بوتين أن واشنطن تنفق على الدفاع أكثر بكثير من موسكو، مشيراً إلى أن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث حجم الميزانية العسكرية بعد الولايات المتحدة وغيرها ولافتاً إلى أن الانفاق العسكري الروسي ينخفض من سنة إلى أخرى بينما إنفاق الدول الأخرى يتزايد.

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