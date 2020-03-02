الجيش يدخل سراقب بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي
دخلت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي.
وذكر مراسل سانا أن وحدات الجيش دخلت مدينة سراقب بعدما خاضت معارك عنيفة ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي وهي تعمل على تمشيط المدينة من مخلفات الإرهابيين.
وكانت وحدات الجيش أسقطت أمس 3 طائرات مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب ووجهت ضربات نارية مكثفة على محاور تحرك الإرهابيين بريف المحافظة.