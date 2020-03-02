إصابة شخص واحتجاز 30 آخرين بمركز تجاري في الفلبين
أصيب شخص بجروح واحتجز 30 شخصاً كرهائن من قبل مسلح اليوم في مركز تجاري بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن عمدة بلدية سان خوان فرانسيس زامورا قوله في تصريحات صحفية: إن مسلحاً ساخطاً قام باحتجاز 30 شخصاً في مركز تجاري وبإطلاق النار ما أدى إلى إصابة شخص بجروح حالته مستقرة.
وأشار إلى أن المسلح كان حارس أمن سابقاً في المركز التجاري وتم عزله من وظيفته.
هذا وقد حاصرت الشرطة الفلبينية المركز وشوهد أكثر من عشرة من عناصر القوات الخاصة يدخلونه مع بنادق هجومية.