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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 8 رجب 1441 الموافق لـ 02 آذار 2020
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كيف يمكن قراءة إجراءات ماكرون الأخيرة إزاء «إخوان» فرنسا؟
فساد نتنياهو وأزمات «إسرائيل» المستعصية
تدخل أردوغان في ليبيا يجهض مفاوضات جنيف
من العالم
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة
العثور على شبكة أنفاق ومستودع أسلحة ومقر تدريب للإرهابيين شمال معرة النعمان
الجيش يسقط 3 طائرات مسيرة للنظام التركي فوق إدلب ويوجه ضربات مكثفة للتنظيمات الإرهابية
الدفاع الروسية: لا يمكن ضمان أمن الطيران التركي فوق سورية بعد إغلاقها المجال الجوي فوق إدلب
البطريرك يونان يعرب عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية
سقوط أربعة صواريخ في محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد
حزب العمال التركي يطلق حملة لجمع التواقيع تنديداً بعدوان نظام أردوغان على سورية
العدوان السعودي يواصل استهدافه الأحياء اليمنية
بيسكوف: القوات الروسية موجودة في سورية بناء على طلب من حكومتها
مصدر عسكري: إغلاق المجال الجوي في المنطقة الشمالية الغربية وخاصة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه
جاليتنا في ألمانيا تنظم لقاءً تضامنياً مع الجيش العربي السوري