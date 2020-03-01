البطريرك يونان يعرب عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية
أعرب بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية في القريب العاجل.
وقال البطريرك يونان خلال القداس الحبري الرسمي بمناسبة عيد مار أفرام السرياني إن سورية لا تزال تمر بمحنة مؤلمة وظروف صعبة داعياً أبناء الشعب السوري إلى تعزيز لحمتهم الوطنية والتعاون لإعادة الأمن والاستقرار إلى وطنهم وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
وتطرق البطريرك يونان إلى الأوضاع في المنطقة مستنكراً تدخل بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة وتجاهلها لشرعة حقوق الإنسان.
وتضرع البطريرك يونان لله تعالى لإحلال الأمن والسلام في العراق ولبنان.