حزب العمال التركي يطلق حملة لجمع التواقيع تنديداً بعدوان نظام أردوغان على سورية

أطلق حزب العمال التركي اليوم حملة لجمع التواقيع في عدد من الولايات التركية تنديداً بالعدوان الذي يشنه رئيس النظام التركي رجب أردوغان على سورية مؤكداً ضرورة التصدي لسياسات الأخير المتهورة حيال سورية خاصة والمنطقة عموماً.

ونشر الحزب العديد من أعضائه في الشوارع الرئيسية في أنقرة وإسطنبول وأزمير وعدد من الولايات الأخرى لجمع تواقيع الأتراك الرافضين بأغلبيتهم العدوان على سورية.

ويعرب بيان الحزب الذي يتم جمع التواقيع لصالحه عن الرفض لسياسات أردوغان الرعناء ضد سورية ودعمه وحمايته الإرهابيين فيها ولا سيما في محافظة إدلب، مؤكداً أن مواقف أردوغان لا تمثل الشعب التركي وإنما تمثله وحزبه المتماهي مع التنظيمات الإرهابية.

وأوضح البيان أن عدوان النظام التركي على سورية يأتي خدمة للمخططات الإمبريالية في المنطقة وضد مصالح الشعبين التركي والسوري وباقي شعوب المنطقة.

وكان الحزب استنكر في الثاني والعشرين من الشهر الماضي سياسات أردوغان الاستفزازية تجاه سورية، مؤكداً ضرورة سحب قوات النظام التركي من أراضي سورية بشكل كامل واحترام سيادتها ووحدة ترابها.

وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعماً مباشراً من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة حيث يعتمد هذا النظام بشكل رئيسي في دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التي تقدم الاسناد الناري وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لاعتداءات الإرهابيين.

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