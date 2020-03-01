بيسكوف: القوات الروسية موجودة في سورية بناء على طلب من حكومتها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف اليوم أن وجود أي قوات على أراضي سورية دون موافقة حكومتها غير شرعي.

وفي مقابلة تلفزيونية اليوم أوضح بيسكوف أن القوات الروسية موجودة في سورية على أساس قانوني بناء على طلب من الحكومة السورية.

وتشارك القوات الجوية الروسية منذ الـ 30 من أيلول عام 2015 بناء على طلب من الجمهورية العربية السورية في دعم جهود الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية.

من جهة ثانية أشار بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان خلال لقائهما في موسكو هذا الأسبوع تنفيذ اتفاقات سوتشي بشأن إدلب.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال مؤتمر صحفي أول من أمس أن النظام التركي لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاقات سوتشي حول إدلب وعليه تنفيذها.

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