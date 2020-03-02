مخالفة وحجز 139 سيارة مركونة على الأرصفة في دمشق

بشرى سمير:

ما زالت ظاهرة وقوف السيارات فوق الأرصفة أو رتلاً ثانياً منتشرة في جميع مناطق دمشق سواء أمام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، أو أمام المنازل وأحياناً يقوم أصحابها بوضع سلاسل وأعمدة لحجز أماكن لركن السيارات, ورغم فرض محافظة دمشق غرامات مالية مرتفعة لمن يقوم بركن سيارته فوق الرصيف وصلت إلى خمسة آلاف ليرة فإن الظاهرة لا تزال موجودة

الغريب في الأمر أن هناك بعض أصحاب السيارات يلجؤون إلى ركن السيارة على الرصيف أو رتل ثان رغم قربهم من المرائب المخصصة لذلك والتي تبعد أمتاراً عن الجهة التي يقصدونها، فيقومون بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة في تحد واضح للقواعد والقوانين, ويشير عدد من أصحاب السيارات الذين التقيناهم في منطقة البرامكة إلى أن هناك صعوبة في إيجاد مواقف للسيارات في تلك المنطقة نتيجة الاكتظاظ وحتى المواقف المأجورة والتابعة للقطاع الخاص غالباً ما تكون ممتلئة ولا توجد اماكن لركن السيارة الأمر الذي يضطرهم إلى ركنها فوق الرصيف أو نسق ثان.

ويضيف بعضهم أن السبب الرئيس وراء إيقاف السيارات فوق الأرصفة، هو عدم وجود مواقف كافية للسيارات في الجهة المقصودة بينما يرى فريق آخر أن من يركن السيارة فوق الأرصفة هم أشخاص تعودوا ذلك حتى لو كانت هناك مواقف خالية نظرا لقربهم من المكان الذي يقصدونه، والبعض يقومون بركن سياراتهم بالشكل الصحيح، لأنهم يبذلون بعض الجهد والانتظار حتى يجدوا موقفاً للسيارة الخاصة وخاصة وقت الذروة إذ غالباً ما تكون المرائب مكتظة بالسيارات ولا توجد أماكن وذلك حرصاً منهم على عدم مخالفة القانون وقواعد المرور، مشيرين إلى أن فئة سائقي السيارات الذين يقومون بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة يحتاجون إلى إيجاد مرائب أو تخفيض تسعيرة الركن في المرائب التي وصلت الى 400 ليرة في الساعة.

وبين العقيد موفق طراف قصريني رئيس قسم شرطة محافظة دمشق أن هناك متابعة لهذه الظاهرة من قبل شرطة المرور حيث تم خلال الشهرين الماضيين تنظيم 139 ضبط مخالفة سيارات وحجز, ولفت قصريني إلى أنه بلغ عدد الضبوط في منطقة البرامكة 3 ضبوط في حين سجلت أعلى نسبة في تنظيم الضبوط في منطقة الزبلطاني حيث نظم 183 ضبطاً تليها في منطقة مساكن برزة ب 17 ضبطاً تليها الزاهرة ونهر عيشة والميدان وكفر سوسة ب 8 ضبوط ثم في دمر وشارع الملك فيصل حيث بلغ عدد الضبوط 4, وأشار إلى قيام شرطة المحافظة بحملة لإزالة كل السيارات المعطلة والمركونة منذ سنوات حيث تم تبليغ أصحابها بإزالتها إضافة إلى إزالة كل السلاسل وأعمدة الحجز الذي يضعها أصحاب السيارات أمام محالهم أو سكنهم من دون الحصول عل ترخيص من محافظة دمشق

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