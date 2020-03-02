200 مليون ليرة لصيانة الطرق والصرف الصحي في جديدة عرطوز

ريف دمشق ـ ألين هلال:

بعد أن كان عدد سكان بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق 40 ألف نسمة، يقطن فيها اليوم 400ألف نسمة, ما خلف ضغطاً كبيراً على البلدة على كل الصعد, واستوجب عملاً كبيراً لتقديم الخدمات اللازمة وبجهد كبير، حسبما أوضح رئيس المجلس البلدي المهندس هيثم غُنيم ل«تشرين» فتم رصد 100 مليون ليرة لاستبدال شبكة الصرف الصحي المتهالكة، التي شكلت أكبر مشكلات البلدة في موسم الشتاء، وتم العمل على إيجاد حلول جذرية في العمل، كفصل مصب جديدة عرطوز عن مصب جديدة الفضل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة مطرية لفصل ماء المطر عن الصرف الصحي، وعملت البلدة على تجهيز سيارة طوارئ تحوي مضخات وشفاطات وفرامة ومولدة كهرباء، وكشافات ليلية، فالسيارة جاهزة بنسبة 90% من لوازمها للتدخل بأي لحظة، حيث يعاني أهالي البلدة من فيضان الأقبية.

وتم إنشاء مطريات ضمن الشوارع الرئيسة مباشرة إلى الصرف الصحي وذلك لكون الحركة العمرانية نشطة في جديدة عرطوز ما يخلف أتربة بشكل كبير وخصوصاً خلال فترة الصيف, إضافة لرصد 100 مليون ليرة للصيانة الطرقية لتغطي 90% من شبكة جديدة عرطوز المتهالكة.

ونوه م.غُنيم بسعي البلدية لإنشاء مشاريع استثمارية في جديدة عرطوز لتعود بالنفع المادي على البلدة، منها مشروع مول بمساحة 4000 متر بتكلفة مالية لاتقل عن 700مليون ليرة، إضافة لتجهيز طابقين بمساحة ألف متر مربع للواحد منهم بتكلفة 200 مليون لتحويله إلى صالات تُستثمر كمحلات ومطاعم صغيرة، ومشروع إنشاء ملعب لمصلحة مجلس البلدة بأبعاد دولية بتكلفة 135 مليوناً.

وتحدث م.غنيم عن الدور الفاعل للمجتمع الأهلي في البلدة من خلال زراعة 800 شجرة في شوارع البلدة وتقديم «بوك» بتكلفة 12 مليون ليرة.

وأهم ما تعانيه البلدة وشكاوى الناس- حسب م.غنيم- تمثلت بالحفريات في الطرقات، إضافة لمشكلة الكهرباء وهي مشكلة عامة ولاسيما في غياب التقنين المنتظم.

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