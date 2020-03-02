التخطيط لإنتاج مليون غرسة في اللاذقية

اللاذقية ـ آلاء هشام عقدة:

أكد المهندس باسم دوبا- مدير دائرة الحراج في اللاذقية إن خطة الموسم الحالي المقررة تتضمن تحريج مساحة ٨٠٠ هكتار وإنتاج مليون غرسة بالإضافة لتنمية ١٥٠٠ هكتار، وشق طرق حراجية ٣٧ كم، وترميم طرق حراجية ٢٠٠٠كم، بالإضافة لاستصلاح مساحة ٥٥٤ هكتاراً، وسيتم العمل خلال العام الحالي على تنظيم ٧ دورات تدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في الحراج من فنيين وعمال.

وأضاف دوبا إنه بهدف زيادة المساحات الحراجية وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة والمحروقة يتم سنوياً إنتاج الغراس الحراجية في المشاتل الحراجية التابعة لدائرة الحراج (الهنادي، بسمالخ، البلاط، البارد، الجوبة) بالإضافة لتأمين احتياجات المواطنين الراغبين في شراء بعض الغراس، وبهدف تحسين واقع الغابات والوصول بها إلى حالة ممتازة وتخفيف خطر نشوب الحرائق يتم من خلال فرق التنمية والتربية العمل على تقليم بعض المواقع الحراجية ذات الكثافة العالية وبيع المنتجات الحراجية الناتجة عن هذه الأعمال وإيداعها في خزينة الدولة, كما تقوم هذه الفرق بإزالة الأحطاب من المواقع المحروقة لتأهيلها للتحريج.

ويتم التركيز على الإجراءات الوقائية لمنع حدوث الحرائق.

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