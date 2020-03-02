معالجات خجولة لأعطال الكهرباء في جديدة عرطوز البلد

شادي أبو شاش:

يعاني أهالي جديدة عرطوز البلد في ريف دمشق انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خارج أوقات التقنين واحتراق الكبل المغذي عدة مرات نتيجة الحمولات الزائدة عليه.

المواطنة (إ.ع) قالت: نحن سكان بناء النجار جانب جمعية البر والإحسان في جديدة عرطوز البلد نعاني انقطاع الكهرباء الدائم وتعطل الشبكة المتكرر نتيجة ضعف الكبل المغذي والذي لا يتناسب مع عدد الشقق وحاجتنا من الكهرباء وكذلك نتيجة التعديات على الشبكة والاستجرار غير المشروع، مشيرة إلى معاناتهم من زيادة ساعات التقنين التي قد تصل إلى 6ساعات في بعض الأحيان.

وأضافت: راجعنا المعنيين بالكهرباء في منطقتنا وفي كل مرة يقومون بمعالجة العطل ولكن سرعان ما تتعطل الشبكة مجدداً في غضون أقل من يومين، مطالبة بإيجاد حل جذري للمشكلة عن طريق استبدال الأكبال الحالية بأكبال ذات استطاعة أكبر تتناسب مع الحمولة المطلوبة.

«تشرين» تواصلت مع مدير قسم كهرباء عرطوز المهندس أسامة شعرون الذي أوضح أن محطة جديدة فيها مخرج واحد لذلك يتم التقنين فيه في وقت واحد وفي جميع الأحياء.

وبالنسبة للحارة المذكورة في الشكوى بين شعرون أنها تعاني بشكل دائم مشكلات في الكهرباء، والكبل المغذي قد احترق عدة مرات وتم استبداله مع علب التوزيع الأرضية، والمحطة عليها حمولات زائدة بسبب زيادة عدد الوافدين والتوسع في عدد الأبنية، لافتاً إلى أنه يوجد في جديدة عرطوز ضعف عدد السكان سابقاً.

وأضاف: في الحارة المذكورة بالذات أصبح هناك مئات الأبنية الحديثة في حين لاتزال التغذية من المحطة نفسها وبالمخارج والحمولات ذاتها.

وأفاد شعرون بأنه حينما تستقر الأحوال الجوية سيتم العمل من جديد على معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في الشبكة المغذية، وأن هناك خطة لتكبير مراكز الكهرباء في جديدة البلد واستبدال الشبكات بمقاطع أفضل ما يحسن من خدمة الشبكة.

وأكد مدير قسم كهرباء عرطوز أن الأولوية في تنفيذ الخطة ستكون للمناطق التي وردت منها شكاوى متكررة، نافياً وجود استجرار غير مشروع في الوقت الحالي لأنه تم قمع هذه المخالفات منذ مدة.

وبشأن التقنين الطويل للكهرباء أوضح أن هذا حدث في محطة جديدة حينما كانت هناك حماية ترددية.

وختم بالقول:إنه سيتم العمل على إنشاء مركز تحويل ثان للكهرباء وستتم تغذية المنطقة المذكورة من الجهة المعاكسة (الكورنيش) ما يؤدي إلى تخفيف الحمولات إلى النصف على الشبكة الحالية لأن المركز الحالي محمل 150% ونسبة الخطورة فيه تصل إلى 90% على حد قوله، واعداً المواطنين في تلك المنطقة بحل المشكلة نهائياً مع بداية الشهر الرابع.

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