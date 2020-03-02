آبار مياه «نمرة» في السويداء مهددة بالتلوث

طلال الكفيري:

طالب أهالي قرية نمرة بضرورة إكمال العمل في محطة معالجة الصرف الصحي للقرية، لأن وضع المحطة في الاستثمار كفيل بحماية أودية وآبار القرية من التلوث.

وحسب أهالي القرية فإن الأعمال الإنشائية في المحطة متوقفة منذ نحو أربع سنوات ما انعكس سلباً على واقع القرية البيئي، والمسألة الثانية المؤرقة للأهالي هي أن إبقاء مياه الصرف الصحي من دون معالجة قد يتسبب في تلوث مياه الشرب، لأن مفيض الوادي قريب من آبار المياه.

وشكا الأهالي أيضاً من فيضان المياه الملوثة باتجاه الأراضي الزراعية للقرية، ما جعل فلاحة وزراعة هذه الأراضي صعبة من جراء تجمع المياه فيها.

المراقب الفني في بلدية نمرة أيمن ناصر قال: تم إحداث المحطة لرفع التلوث عن آبار المياه في القرية وسد شهبا والأودية المغذية له، فجريان مياه الصرف الصحي ضمن وادي نمرة قد يؤدي إلى تلوث هذه الآبار والسدود المغذية للمياه الجوفية في منطقة شهبا وصلاخد، مشيراً إلى أن البلدية سبق أن تقدمت بالعديد من الكتب إلى محافظة السويداء متضمنة ضرورة وضع المحطة في الاستثمار، لأن تشغيلها بات ضرورة مُلحة لحماية البيئة من التلوث، إضافة لذلك فالمحطة مجهزة بالكثير من التجهيزات الميكانيكية والكهربائية وهي من دون حراسة ما قد يعرضها للسرقة والتخريب.

بدوره، مدير عام الصرف الصحي في السويداء المهندس سهيل المسبر قال: إن وزارة الموارد المائية قامت بتنفيذ المصب الرئيس للصرف الصحي لقرية نمرة وكل الخطوط الرئيسة وهذا المشروع كان الهدف منه أبعاد المياه الملوثة عن آبار الشرب وسد شهبا، وبالنسبة للمحطة فإن الأعمال متوقفة فيها منذ عدة سنوات من جراء إحجام المتعهد عن إكمال الأعمال نتيجة غلاء أسعار المواد الداخلة في تنفيذ المحطة مضيفاً: إن ملف توقف العمل في محطات المعالجة تتم متابعته من قبل المحافظة.

وأشار المسبر إلى أن تكلفة المحطة وفق الأسعار القديمة تبلغ ٥٢ مليون ليرة سورية، وحالياً بالتأكيد الأسعار زادت أضعافاً مضاعفة.

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