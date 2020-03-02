وليد الزعبي:

تعاني تجمعات أبناء القنيطرة المقيمين على أرض محافظة درعا من تدني المستوى الخدمي في مختلف المجالات، وتحدث عدد من أبناء التجمعات البالغة 20 تجمعاً سكنياً عن معاناتهم من نقص الخدمات التي تقدمها محافظة القنيطرة لجهة الطرق والصرف الصحي والنظافة، وعدم أخذها في الحسبان كثرة عدد التجمعات عند رصد الاعتمادات، إذ يتم رصدها وكأن التجمعات العشرين هي تجمع واحد فقط، وهو ما لا يتلاءم مع الواقع ويتسبب في عدم إمكانية التخديم بالشكل المطلوب والمستوى الجيد.

وذكر الأهالي أن الطرقات لم تشهد طوال سنوات الحرب أي أعمال صيانة إلا بشكل خجول في العام الفائت إذ لم يشمل الترقيع سوى عدد محدود من الطرقات المحفرة، أما بالنسبة للصرف الصحي فبينوا أنه لا توجد شبكات في بعض التجمعات السكانية مثل تجمع المزيرعة ونهج الفوار ومساكن زيزون لتنساب المياه الآسنة بين المنازل بشكل يلوث البيئة ويضر بالصحة العامة، بينما بقية التجمعات الأخرى بحاجة إلى صيانة لشبكاتها مع الريكارات، لكونها تعاني انسدادات كثيرة ومتكررة لتراكم العزيل فيها على مدارعدة سنوات، ولم يغفل سكان التجمعات معاناتهم من نقص المحروقات وخاصة مادتي المازوت والغاز، إذ انه لم يتم حتى تاريخه توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة في ظل مرور ظروف جوية قاسية جداً، أضف لذلك قلة ورود كميات الغاز المنزلي التي لا تلبي الحد الأدنى من حاجة أسر التجمعات التي يصل عدد بطاقاتها الذكية إلى نحو 6 آلاف بطاقة تغطي عدد سكان إجمالياً يبلغ 49 ألف نسمة، ونوه بعض السكان بعتبهم لقلة قيام مسؤولي محافظة القنيطرة بزيارة التجمعات السكانية الموجودة في درعا وخاصة لجهة تأدية بعض الواجبات وتفقد الواقع.

ولدى سؤال المهندس عبد النور رجا رئيس مجلس بلدة الجولان المسؤولة عن تخديم تجمعات أبناء القنيطرة في درعا، أشار إلى أن البلدية تحاول ضمن إمكاناتها المتواضعة والعدد القليل من آليات النظافة وعمال النظافة أن تغطي التجمعات الكثيرة والمنتشرة على مساحات واسعة ومتباعدة، إذ لا يتوافر لديها سوى جرارين زراعيين اثنين وسيارة ضاغطة و13 عامل نظافة، وهناك صعوبة في الحصول على المازوت اللازم لتشغيل الآليات المذكورة بالشكل الذي يلبي حاجة العمل.

وبين أنه خلال عام 2019 تم رصد مبلغ 53.5 مليون ليرة من الموازنة المستقلة لمحافظة القنيطرة لتنفيذ مشاريع ضمن نطاق عمل بلدية الجولان، موزعة بين 22 مليوناً لصيانة الطرق والبقية 31.5 مليوناً لتنفيذ شبكة صرف صحي في تجمع مساكن جلين بطول 900 متر، كاشفاً أن تلك الاعتمادات غير كافية لصيانة جميع الطرقات المحفرة والمتصدعة، والمطلوب أضعاف هذا المبلغ لمعالجة شبكة الطرق داخل التجمعات، وأمل من محافظة القنيطرة أن تزيد الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع الطرق والصرف الصحي وإعادة تأهيل وصيانة شبكات الإنارة المخربة في التجمعات وتقديم حاويات من مديرية النفايات الفنية لتلبية حاجة التجمعات منها وعلى نحو يسهم في منع رمي القمامة العشوائي وتسهيل عملية ترحيلها.

ونوه رجا بأنه تم خلال فعالية أسبوع المجالس المحلية تحت عنوان(خدمة المواطنين) تنفيذ حملات نظافة شملت معظم التجمعات، بعد تقديم تركسات وسيارات قلاب لترحيل الأتربة والأنقاض والمخلفات الحيوانية المتراكمة جانب التجمعات وتعزيل وترحيل المكبات المؤقتة، علماً بأن ذلك زاد من استهلاك مادة المازوت التي يؤمل تخصيص كميات كافية منها لتغطية مثل هذه الأعمال، ولجهة أماكن ترحيل القمامة أوضح رجا أنه يتم ترحيلها إلى المكبين المؤقتين في بلدة اليادودة وتجمع خراب الشحن.

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