نحو 100 شركة في مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” في جبلة

بمشاركة نحو 100 شركة صناعية وطنية من مختلف القطاعات انطلقت في مدينة جبلة بريف اللاذقية اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري” صنع في سورية” بدورته الـ 98 والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها.

وذكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان تميم دره لمراسلة سانا أن فعالياته مستمرة حتى الثامن من الشهر الحالي وتستضيفه صالة سينما الفردوس سابقاً ويهدف إلى إيصال المواد والسلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة وتقديم حسومات على مختلف المنتجات تصل إلى 45 بالمئة وعلى المواد الغذائية بين 10 و15 بالمئة والألبسة حتى 50 بالمئة.

وأوضح أن المهرجان يتضمن كل ما تحتاجه الأسرة من منتجات غذائية وألبسة ومواد تنظيف وإكسسوارات وجلديات بمشاركة من المؤسسة السورية للتجارة بالمنتجات الغذائية حيث يستقبل الزبائن كل يوم من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.

وذكرت ميرنا حميد من إحدى الشركات المشاركة أن قسمها يضم المكياج والألبسة وأنه يبيع المنتجات بأسعار مخفضة فيما أشارت شيرين جازي مشرفة ترويج في شركة منظفات إلى بيع المنتجات بتخفيضات ملحوظة لمساعدة المواطن وتخفيف عبء غلاء الأسعار عنه.

وقال سومر كحيلة مدير شركة للحلاوة والطحينة: نحاول كسر الأسعار وتقديم حسومات من 20 إلى 30 بالمئة وخاصة على الحلاوة بالشوكولا المحببة للأطفال وطلاب المدارس، معتبراً المهرجان فرصة للبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك وتسويق المنتجات.

ورأى بحر جدع مشرف الترويج بشركة للصناعات الكيماوية أن الغاية من مشاركتهم كسب ثقة المستهلكين بتقديم منتجات ذات مواصفات وجودة عالية فيما أكد غسان المصري مسؤول شركة جلديات ولحشات نسائية وإكسسوارات حرص الشركة على البيع بأسعار مخفضة لتأمين احتياجات الأسرة بعيداً عن الوساطة التجارية.

ولفتت كل من دينا وسراب وهيا إلى أن المنتجات المعروضة في المهرجان تنافس أسعار الأسواق المحلية وتتمتع بالجودة وأن هذه المهرجانات تسهم بدعم الصناعات الوطنية.

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