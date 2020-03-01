السياحة: الاهتمام باللغات التخصصية وبرامج التشغيل الإلكترونية مع العمل السياحي

منال الشرع

ناقشت وزارة السياحة أمس الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي وتتعلق بالعملية التعليمية وتطويرها للوصول إلى مخرجات أكاديمية ترتقي بمستوى تقديم الخدمات السياحية ولاسيما أن العمل السياحي يتسم بمعايير وأسس خاصة تستدعي التحديث والمواكبة لمستجدات القطاع والمرحلة.

وأكد المهندس غياث الفراح- معاون وزير السياحة أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الجانب العملي لكل الأقسام، وتدريب المدربين والمدرسين على المناهج المطورة التي ستعتمد في بداية العام القادم، وتكثيف الاهتمام باللغات التخصصية وبرامج التشغيل الإلكترونية المستخدمة في مواقع العمل السياحي، واستكمال مشاريع بناء وتجهيزات المعاهد والمدارس، إضافة إلى تكثيف الدورات التخصصية طويلة وقصيرة الأمد، وترميم النقص الحاصل في الكادر التدريسي واستمرار الجولات الرقابية على المعاهد والمدارس في المحافظات والاطلاع على الصعوبات التي تواجههم ومقترحات الحلول، وتعد هذه العناوين من أولويات الأسرة التعليمية في وزارة السياحة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأمين التجهيزات ومستلزمات التدريب المتطورة في كافة مدارس المحافظات لتتناسب مع تطوير المناهج التعليمية وطباعة المناهج الخاصة بالمعاهد التقانية التي سيتم تطبيقها في بداية العام الدراسي الجديد بالتعاون مع اللجنة التخصصية في وزارة التعليم العالي، وتدريب المدرسين على النسخ المحدثة لبرامج (أوبرا، أوماديوس ومادتي المطعم والاستقبال) وإنهاء أعمال البناء لمدرسة الوعر في محافظة حمص والمعهد التقاني في ريف دمشق.

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