زراعة 159 ألف هكتار بقوليات

ياسر النعسان

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس عبد المعين قضماني أن إجمالي المساحات المزروعة بالبقوليات بلغ أكثر من 159 ألف هكتار, منها أكثر من 110 آلاف هكتار عدس، وأكثر من 27 ألف هكتار حمّص، وأكثر من 15 ألف هكتار فول حب، وأكثر من خمسة آلاف هكتار بازلاء، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ خطة المحاصيل الطبية والعطرية بلغت 101% بعد زراعة أكثر من 79 ألف هكتار ,منها أكثر من 55 ألف هكتار كمون، وأكثر من ثلاثة آلاف هكتار يانسون، و6300 هكتار حبة البركة، وأكثر من 13 ألف هكتار كزبرة.

وأشار إلى أنه تمت زراعة أكثر من 10 آلاف هكتار من خطة البطاطا العروة الربيعية بنسبة تنفيذ 55% من الخطة البالغة أكثر من 19 ألف هكتار، لافتاً إلى أن كمية الأقطان المحبوبة المسوقة إلى محالج حماة وحمص وحلب، بلغت حتى الآن أكثر من 74 ألف طن، بزيادة أكثر من 22 ألف طن عن الموسم الماضي, لافتاً إلى أن حالة محصول القمح لغاية الآن جيدة حيث بلغ 94% من المحصول المروي و88% من البعل مرحلة الإشطاء، مشيراً إلى أنه لم تسجل إصابات حشرية أو فطرية تؤثر في المحصول، منوهاً بأن الوزارة طالبت بتمديد مدة تمويل الفلاحين بمادة السماد الآزوتي للمحاصيل الشتوية حتى نهاية شهر آذار الجاري بعد أن كانت تنتهي في 28 شباط، وذلك ليتمكن كل الفلاحين من الحصول على السماد الآزوتي ورشّ المحاصيل بالدفعة الثانية.

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