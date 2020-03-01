رعد يؤكد ضرورة التمسك بخيار المقاومة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد ضرورة التمسك بخيار المقاومة وعدم الاعتماد على الآخرين في حماية لبنان واستقلاله وسيادته.

وأشار رعد في كلمة اليوم إلى أنّ من يطالبنا بالتخلي عن خيار المقاومة لا يدرك خلفية ما يجري في لبنان من ضغوط اقتصادية ويفتح ثغرة للعدو لكي ينفذ اطماعه في ثروتنا ومواردنا الطبيعية التي يمكن أن تعالج بعضا من أوضاعنا الاقتصادية.

ولفت رعد إلى أنّ البعض في لبنان يراهن على دول تريد تنفيذ مخططاتها في بلدنا والمنطقة على حساب الشعب اللبناني.

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