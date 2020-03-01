مؤرخ أوروبي يؤكد أنه لا بديل عن العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب

أكد المؤرخ الأوروبي المعني بشؤون الشرق الأوسط “غوتز آلي” أن ما يقوم به النظام التركي في سورية مخالف للقانون الدولي مشدداً على أهمية العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش السوري بدعم من روسيا للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب.

وبين آلي في حديث لموقع فونكه كولتور الإخباري الألماني أنه لا يرى أي بديل عن عمليات الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب التي باتت مركزا للإرهابيين ولا سيما من “جبهة النصرة” الذين يستهدفون مدينة حلب بالأسلحة.

وشبه المؤرخ عمليات تحرير إدلب من الإرهابيين بعمليات تحرير مدينة الموصل العراقية من إرهابيي تنظيم “داعش” قبل عامين ونصف العام والتي حظيت وقتها بدعم من الولايات المتحدة وحلف الناتو مشددا على ضرورة إجبار الإرهابيين الموجودين في إدلب على وقف اعتداءاتهم وإلقاء أسلحتهم.

بدوره انتقد النائب الألماني وخبير الشؤون الخارجية بيجان جير ساراي ممارسات النظام التركي في سورية مشدداً على وجوب عدم السماح لهذا النظام بالاستمرار بالابتزاز والضغط على أوروبا بشان ملف المهاجرين.

ووصف جير ساراي في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية ما يقوم به النظام التركي في سورية بأنه “مخاطرة ومجازفة كبيرة” مؤكداً على وجوب اعترافه بالأخطاء التي ارتكبها ويرتكبها ومحاولة إيجاد طريق للخروج من الوضع الصعب الذي أوجد نفسه فيه بعيدا عن الحملات الإعلامية التي يقوم بها.

ولفت جير ساراي ساخرا إلى رد فعل دول حلف الناتو الداعم قولا للنظام التركي مبيناً أن رد فعل الناتو يتلخص كالتالي.. إننا معك بالقول لكن بالفعل يجب أن ترى بنفسك كيف يمكنك الخروج من هذا الوضع.

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