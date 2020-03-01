بدء التسجيل في اختبار اللغة للقيد في درجة الماجستير بجامعة حماة

أعلنت جامعة حماة عن بدء تسجيل الطلاب الراغبين بالاشتراك في اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير والمقرر إجراؤه بالمعهد العالي للغات في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور زياد سلطان لمراسل سانا أن التسجيل للاختبار المذكور بدأ اليوم في ديوان المعهد العالي للغات ويستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري مبيناً أنه يمكن الاطلاع على الأوراق المطلوبة للتسجيل من خلال لوحة الإعلانات في المعهد العالي للغات أو موقع الجامعة على الإنترنت.

يذكر أن الاختبار المذكور سيقام الساعة 12 من ظهر يوم السبت الواقع في الـ 14 من آذار بمبنى كلية الطب البيطري.

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