آخر تحديث: 2020-03-01 20:18:34
شريط الأخبار

مراسل سانا: بلغ عدد الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي التي أسقطها الجيش العربي السوري في منطقة إدلب اليوم ثلاث طائرات حتى الآن

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed