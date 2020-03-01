مجلس الوزراء يقرُّ إجراءات استباقية للوقاية من فيروس كورونا

ناقش مجلس الوزراء إجراءات وزارة الصحة الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا وضرورة المتابعة اللحظية في جميع المنافذ الحدودية لفحص القادمين والتأكد من سلامتهم وفق معايير السلامة المعتمدة.

وأقر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إجراءات استباقية للوقاية من الفيروس تتضمن تعليق دخول المجموعات السياحية بشكل مؤقت من الدول التي أعلنت وجود إصابات بين مواطنيها والاستمرار بالتطبيق الفعال لإجراءات وزارة الصحة للتأكد من سلامة القادمين، حيث تم تزويد المنافذ الحدودية بالأجهزة المعتمدة لفحص أعراض الإصابة بهذا الفيروس.

وطلب المجلس من وزارة الصحة تزويد وزارات الإعلام والأوقاف والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي بآلية التوعية الموضوعة من قبلها لرفع مستوى الوعي حول الفيروس وكيفية الوقاية منه وأهاب المجلس بالمواطنين عدم السفر إلى البلدان التي تشهد انتشاراً للفيروس.

ووافق المجلس على مقترح وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية لإجراء مسابقة أو اختبار مركزي خاص بالمسرحين من خدمة العلم على أن يتم وضع الآلية التنفيذية للقرار بما يتناسب مع حاجة كل وزارة.

وأقر المجلس خطة المتابعة والبرامج التنفيذية للمشاريع التي تم إقرارها في الجلسة الماضية بمدينة حلب على أن تقدم الوزارات تقريراً شهرياً عن مسار تقدم المشاريع والمقترحات اللازمة لمعالجة أية صعوبات تعترضها.

وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق “دعم الطاقات المتجددة” بكل أنواعها وتوسيع استخدامها في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة.

وكلف المجلس وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية وضع برنامج تطويري لقطاع الجمارك بكل مكوناته على أن يشمل أتمتة النشاطات وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة وذلك بعد أن قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضاً حول ما تم إنجازه من قبل مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب حيث تم تحقيق 943 قضية بين 4-12-2019 و21-2-2020 بلغت غراماتها 15 مليار ليرة.

وكلف أيضاً المجلس وزارة الموارد المائية إيجاد حلول إسعافية لتأمين المياه لمدينة الحسكة من جراء قيام مرتزقة الاحتلال التركي بقطع المياه عن المدينة.

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