كيف تتعامل مع المعلومات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

مع انتشار أي تهديد صحي عالمي كفيروس كورونا وغيره يتضاعف حجم المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول طرق الوقاية والعلاج وتزداد معها صعوبة التمييز بين الصحيح والخاطئ.

معاون مدير صحة دمشق الدكتور أحمد حباس أوضح أن التعامل مع المعلومات والأخبار الطبية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية يجب أن يعتمد مبدأ أي معلومة مشكوك فيها حتى تثبت صحتها.

وذكر حباس أن التأكد من دقة المعلومات الطبية يكون بالتحقق من مصداقية مصدرها أولاً، مفضلاً الاعتماد فقط على المواقع الصحية الرسمية وصفحات الجامعات والمراكز البحثية، مبيناً أنه من غير المعقول أن يصل مركز بحثي ما لعلاج الكورونا ولا يعلن عنه، بينما تفعل ذلك صفحة على الـ”فيسبوك” مجهولة المصدر.

وحول ما تروج له بعض الصفحات عن وصفات شعبية للوقاية والعلاج من كورونا وغيره من الأمراض أوصى حباس بضرورة العودة إلى الطبيب المختص قبل اتباع أي وصفة ولاسيما بالنسبة للمرضى المزمنين والنساء الحوامل والمرضعات.

واعتبر حباس أن مواجهة الشائعات الطبية على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تحتاج إلى زيادة المحتوى الطبي الموثوق من قبل الأطباء والمختصين.

طباعة