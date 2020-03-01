تكريم 500 من أسر الشهداء العسكريين بدرعا تقديراً لتضحياتهم

تقديراً لتضحيات الشهداء في سبيل الوطن وتقديراً لعائلاتهم كرمت الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء “تموز” 500 من أسر الشهداء العسكريين وذلك في الصالة الرياضية بمدينة درعا.

وتضمن حفل التكريم عرضاً لفيلم جبال الشمس للمخرج أيمن زيدان الذي جسد من خلاله قيم الشهادة والشهداء ودور المرأة السورية في غرس حب الوطن والدفاع عن ترابه في قلوب أبنائها.

وعبر عدد من ذوي الشهداء في تصريح لمراسل سانا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد أبنائهم في سبيل الذود عن حياض الوطن مؤكدين أن الانتصار على التنظيمات الإرهابية جاء بفضل دماء الشهداء وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري الذين لم يبخلوا بأرواحهم في سبيل وحدة الوطن وكرامة المواطن.

رئيس مجلس إدارة جمعية تموز الدكتور مازن حميدي أشار في كلمته حول قيم الشهادة إلى أن احتفال اليوم رسالة لكل العالم بأن درعا منبع الشرف والكرامة ولن يسمح أبناؤها لشذاذ الآفاق أن يشوهوا تاريخها المشرف ووقوف أهلها رجالاً ونساء مع بواسل الجيش العربي السوري في وجه العدو الإسرائيلي واستمرار الصمود والمقاومة في وجه الإرهاب حتى تحقيق النصر الكامل على كل الأرض السورية.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي قال في كلمته: ننحني إجلالاً وإكباراً لأكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر كما ننحني لأسر الشهداء الذين ربوا أبناءهم على محبة الوطن مؤكداً أن الشهداء هم الذين كتبوا بدمائهم النصر على الإرهاب وداعميه وهم رجال الله على الأرض.

اللواء حسن حسن مدير الإدارة السياسية شدد على أن المرأة السورية هي عنوان الإباء لأنها جذرت قيم الشهادة في نفوس أبنائها مؤكداً أن الجيش العربي السوري يقود حرباً وطنية بامتياز بوقوفه في وجه جيوش أمريكا وتركيا و”إسرائيل” وسيتابع المسيرة حتى يحرر آخر شبر من سورية من رجس الإرهاب.

حضر حفل التكريم محافظ درعا محمد خالد الهنوس وأمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي وعدد من أعضاء مجلس الشعب من أبناء المحافظة ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا وعدد من ضباط الجيش الروسي الصديق.

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