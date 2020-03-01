تعادل الكرامة مع الجيش في الدوري الممتاز لكرة القدم

سيطر التعادل السلبي على مباراة الكرامة مع ضيفه الجيش في ختام منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت المباراة التي حضرها جمهور كبير جيدة المستوى من الفريقين مع أفضلية نسبية لفريق الجيش الذي حاول في أكثر من مناسبة التسجيل إلا أن دفاع الكرامة وحارسه حالا دون التسجيل، بينماعتمد الكرامة على الدفاع المحكم والهجمات المرتدة.

وكانت منافسات هذه المرحلة أسفرت عن فوز الوثبة على جبلة وتشرين على الوحدة والطليعة على النواعير وحطين على الشرطة بالنتيجة ذاتها وهي هدف من دون مقابل والاتحاد على الساحل والفتوة على الجزيرة بهدفين لهدف على التوالي.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 36 نقطة يليه الوثبة بـ 30 نقطة ثم حطين والجيش بـ 27 نقطة والاتحاد والوحدة بـ 25 نقطة ثم الكرامة بـ 22 نقطة فالشرطة بـ 21 نقطة والطليعة بـ 17 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة ثم الفتوة بـ 14 نقطة والساحل بـ 11 نقطة وجبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.

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