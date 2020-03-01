رحيل الباحث والمؤرخ الدكتور سهيل زكار عن عمر ناهز 84 عاماً

نعت وزارة الثقافة الباحث والمؤرخ والمترجم السوري الدكتور سهيل زكار الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 84 عاماً.

مسيرة عطاء زكار امتدت إلى 6 عقود جمع فيها بين الأكاديمي والتطبيقي محققاً بصمة لا تجارى في البحث التاريخي متفرغاً للبحث والعلم والكتاب زاهدا بكل المناصب وكل الدعوات التي جاءته من جامعات أجنبية وعربية للتدريس فيها مفضلاً البقاء في وطنه وخدمته ليحجز لنفسه مكاناً في الذاكرة والوجدان السوري.

زكار الذي ولد في مدينة حماة عام 1936 جعله ولعه بالعلم والمعرفة يتخطى وضع أسرته المادي الصعب فحصل على الإجازة الجامعية في قسم التاريخ بجامعة دمشق ثم عين معيداً سنة 1964 وسافر إلى بريطانيا لينال شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة لندن سنة 1969 ثم عاد للوطن ليزاول التدريس والبحث التاريخي والتأليف والترجمة والتحقيق.

اتبع زكار المنهج العلمي فيما وضعه من كتب ناهز عدد صفحاتها الـ 150 ألفاً موغلاً بتاريخ العرب والمسلمين على حد سواء وساعياً لإعادة إحياء اتحاد المؤرخين العرب والإضاءة على تاريخنا المجيد.

وكان زكار بأغلب أعماله في تاريخ العرب والإسلام جامعاً بين التحقيق والترجمة والتأليف وأثرى المكتبة العربية بأكثر من 350 مجلداً بالتعاون مع طلبته وأخرج كتابه الأشهر “الموسوعة الشامية في الحروب الصليبية” في 50 مجلداً ودقق تاريخياً عدداً من الأعمال الدرامية منها البحث عن صلاح الدين للمخرج نجدة أنزور ومسلسل هارون الرشيد.

طباعة