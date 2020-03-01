ارتفاع عدد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في بلدان عدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 54 والمصابين إلى 978.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن جهانبور قوله: إن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ 24 الماضية تم تشخيص 385 إصابة جديدة بالفيروس توفي منهم 11 شخصاً، مشيراً إلى تعافي 175 شخصاً مصاباً بالفيروس ومغادرتهم المستشفيات.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت السلطات الصحية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس وصل إلى 69 حالة، بينما فرضت سلطات ولاية واشنطن حالة الطوارئ بسبب خطر انتشار فيروس كورونا الجديد بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب الفيروس أمس.

وقال حاكم الولاية جاي إنسلي في بيان نقلته “رويترز” إن هذا الإجراء سيتيح للولاية الحصول من السلطات الفدرالية على الموارد المطلوبة للحد من تفشي الفيروس، مشيراً إلى وجود مخاوف من ظهور بؤرة انتشار لكورونا في أحد مراكز رعاية المسنين في مدينة كيركلاند بالولاية حيث تم كشف الفيروس لدى شخصين فيه.

وفي كوالالمبور، أكدت وزارة الصحة الماليزية إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين إلى 29 وفقاً لوكالة أنباء “برناما”.

بدورها، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، بينما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص.

وانتشر الفيروس حتى الآن بحسب إحصائيات المنظمة في 59 دولة حيث لا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين مع 3526 حالة إصابة مؤكدة.

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