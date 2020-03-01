فضل الله: سورية تخوض معركة الكرامة في مواجهة المشروع الإرهابي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني حسن فضل الله أن المشروع الإرهابي في المنطقة مني بهزيمة كبرى بفضل صمود سورية وجيشها ومحور المقاومة.

وأوضح فضل الله في كلمة اليوم في بلدة كفردونين الجنوبية أن سورية تخوض معركة الكرامة والسيادة في حربها على الإرهاب في الشمال وتواجه المشروع الإرهابي والدول الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة.

وشدد فضل الله على أن المقاومة ستواصل مواجهة المشروع الإرهابي من أجل حماية لبنان، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية تلجأ إلى العقوبات المالية والاقتصادية للضغط على المقاومة من أجل تخليها عن ذلك.

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