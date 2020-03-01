طيران النظام التركي يستهدف طائرتين سوريتين في منطقة إدلب .. والطيارون بخير

تعرضت طائرتان سوريتان أثناء تنفيذهما مهمة ضد مواقع التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب للاستهداف من قبل طيران النظام التركي الإرهابي وهبط الطيارون بالمظلات بسلام.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأنه “في تمام الساعة 25ر13 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية وقفز الطيارون بالمظلات بسلام”.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري أسقطت اليوم طائرة مسيرة للنظام التركي خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعما مباشرا من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة حيث يعتمد هذا النظام بشكل رئيسي في دعم المجموعات الإرهابية على المسيرات المتطورة التي تقدم الإسناد الناري وكذلك المعلومات الاستطلاعية والتوجيهية لاعتداءات الإرهابيين.

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