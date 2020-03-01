“زراعي شطحة” يمدد تمويل محصول القمح حتى نهاية الشهر الحالي

مدد فرع المصرف الزراعي التعاوني في شطحة بريف حماة تمويل محصول القمح حتى نهاية شهر آذار الحالي.

وبين مدير الفرع عصمت خضور أن التمديد جاء لتلبية احتياجات الفلاحين الذين لم يحصلوا على السماد، موضحاً أن إجمالي كميات السماد المباعة للمزارعين بفرع المصرف منذ بدء عمليات تمويل المحاصيل للموسم الزراعي الحالي بلغ 877 طناً منها 715 طناً من سماد اليوريا، و162 طن سماد سوبر فوسفات، إضافة إلى بيع نحو 1300 طن من بذار القمح.

ولفت خضور إلى أن الكميات المباعة من الأسمدة والبذار للمزارعين كانت بشكل نقدي وبالتقسيط وجرى بيعها بناء على التنظيم الزراعي الصادر عن الهيئة العامة لتطوير الغاب بمجال 11 جمعية من الجمعيات الفلاحية بمنطقة شطحة، مبيناً أن زراعة القمح تتركز في المناطق الممتدة ما بين مرداش وجورين وشطحة.

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