مصدر بوزارة الداخلية: انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية في جرمانا بريف دمشق يسفر عن وقوع أضرار مادية

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 7 رجب 1441 الموافق لـ 01 آذار 2020
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سورية وليبيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية
تصاعد حرب الاستيطان والتهويد الإسرائيلية في نابلس
سلطات أردوغان تعتقل ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك" الروسية
بايدن يفوز في ساوث كارولينا بالانتخابات التمهيدية
إصابة يمني باستهداف العدوان السعودي للحديدة
سياسيون وإعلاميون وأكاديميون أتراك يطالبون أردوغان بسحب قواته من سورية
الخارجية الإيرانية: طهران تعارض إجراءات أمريكا في أفغانستان
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش 20 ألف ليرة
الجيش يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي فوق سراقب
مصدر عسكري: إغلاق المجال الجوي في المنطقة الشمالية الغربية وخاصة إدلب وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه
250 ليرة ليتر البنزين المدعوم اعتباراً من اليوم
الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة
«غــلوبــال ريســـيرش»: النظـــام التـــركي يضاعف رهانه في حرب خاسرة ضد سورية
اقتصــاد سياسي.. حرب واشنطن البيولوجية وجه آخر لفرض الهيمنة
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