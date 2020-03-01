آخر تحديث: 2020-03-01 15:30:48
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مصدر بوزارة الداخلية: انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية في جرمانا بريف دمشق يسفر عن وقوع أضرار مادية

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التصنيفات: آخر الأخبار

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