نادال يفوز بلقب بطولة المكسيك
توج الإسباني رفائيل نادال بلقب بطولة المكسيك المفتوحة للتنس في أكابولكو للمرة الثالثة بعد فوزه على الأمريكي تيلور فريتز.
وبحسب “رويترز” فقد حسم نادال المباراة النهائية بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-2 بعد أن استطاع كسر إرسال فريتز أكثر من مرة.
وكان نادال فاز بلقبه الأول في البطولة في 2005 وفاز به مرة ثانية في عام 2013.
من جهة ثانية وفي المباراة النهائية لفردي السيدات وبعد ثلاث مجموعات فازت المصنفة السابعة البريطانية هيذر واطسون على الكندية الشابة ليلى فرنانديز بواقع 6-4 و6-7 و6-1.
ومنح هذا الفوز واطسون أول لقب منذ فوزها ببطولة مونتيري المفتوحة في عام 2016 وهو اللقب الرابع لها طوال مسيرتها وبفضله ستعود لقائمة أول 50 مصنفة على مستوى العالم.