بدء زراعة الحمص في السويداء

بدأت في السويداء عمليات زراعة محصول الحمص للأصناف الربيعية وذلك وفق خطة تبلغ مساحتها 32374 هكتاراً.

وذكر مدير الزراعة في السويداء المهندس أيهم حامد أن الهطلات المطرية الجيدة والرطوبة التي وفرتها في التربة تشجع على زراعة هذا المحصول الذي يعد من المحاصيل الرئيسة في المحافظة إذ تحتل المرتبة الأولى على مستوى سورية بالمساحة المزروعة والإنتاج.

ولفت المهندس حامد إلى أنه يجري تأمين مادة المازوت اللازمة لتنفيذ عمليات الزراعة لهذا المحصول من خلال اتحاد الفلاحين بعد اعتماد الكميات المطلوبة من قبل لجنة المحروقات الفرعية.

وأنتجت محافظة السويداء الموسم الماضي 6088 طناً من محصول الحمص ضمن مساحة بلغت 29988 ألف هكتار من الخطة المعدة للزراعة البالغة 31431 هكتاراً.

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