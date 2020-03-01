آخر تحديث: 2020-03-01 15:30:48
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قوات النظام التركي الإرهابي تستهدف طائرتين سوريتين في منطقة إدلب والطيارون يهبطون بالمظلات وهم بخير

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التصنيفات: آخر الأخبار

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