مرسيدس تستدعي 11166 سيارة لمخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين اليوم عن استدعاء شركة مرسيدس بنز تشاينا المحدودة 11166 سيارة من السوق الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المصلحة قولها في بيان: إن عملية الاستدعاء التي ستبدأ في الـ 30 من آذار الجاري ستشمل سيارات الفئة /سي/ المستوردة والفئة /إي/ والفئة /جي/ والفئة /جي إل إس/ والفئة /جي إل سي/ من سيارات الدفع الرباعي والفئة /آيه إم جي/ من سيارات /جي تي/ التي تم إنتاجها في الفترة ما بين الـ2 من حزيران والـ31 من تشرين الأول من العام 2018.

وأوضحت الشركة أن العيوب في هذه السيارات تتمثل بأن مشابك أحزمة أمان المقاعد الأمامية مثبتة بشكل غير صحيح، الأمر الذي يزيد خطر إصابة ركاب المقعد الأمامي في حالة حدوث تصادم، لافتةً إلى أنها ستقوم بفحص جميع السيارات المستوردة واستبدال المشابك المعيبة للقضاء على المخاطر.

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