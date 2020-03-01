حملتا تحصين وقائي مجاني للثروة الحيوانية في السويداء

أطلقت مديرية زراعة السويداء اليوم حملتين للتحصين الوقائي المجاني للثروة الحيوانية في المحافظة لتفادي حدوث الأمراض المؤثرة سلباً في إنتاجها.

وذكر رئيس دائرة الصحة الحيوانية في المديرية كميل مرشد أن الحملة الأولى تستهدف نحو 350 ألف رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الأنترتوكسيميا وتستمر لمنتصف الشهر القادم بينما تستهدف الثانية نحو11 ألف رأس من الأبقار ضد الحمى القلاعية وتتواصل لنهاية الشهر الحالي.

ولفت مرشد إلى أنه تم استجرار أكثر من 100 ألف جرعة دوائية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لدعم الحملتين لتضاف إلى الجرعات الموجودة حالياً في المديرية.

وبين مرشد أن الوضع الصحي للثروة الحيوانية في المحافظة جيد إذ تخلو من الأمراض السارية أو المعدية من جراء المتابعة المستمرة لها من عناصر الدائرة الموزعين في المراكز البيطرية والوحدات الإرشادية.

وبلغ إجمالي التحصينات الوقائية المجانية التي نفذتها مديرية الزراعة في السويداء العام الماضي ضد الأمراض للثروة الحيوانية نحو 910 آلاف تحصين.

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